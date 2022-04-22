На Херсонщині загинув срібний призер чемпіонату Європи з кульової стрільби Іван Бідняк

У Херсонській області 20 квітня загинув срібний призер чемпіонату Європи з кульової стрільби 36-річний Іван Бідняк. Про це повідомили у НОК.

Вічна пам'ять Герою

У складі збірної України Іван виступав на чемпіонатах світу і Європи. У 2012 році на чемпіонаті Світі з кульової стрільби у вправі ПП-3 він зайняв 7-е місце та завоював для України першу ліцензію на Олімпійські ігри-2012.

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У 2013 році на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї українець здобув срібну нагороду. А у командному турнірі разом з Романом Бондаруком та Олександром Петрівим завоював "бронзу".

Він родом з Дніпропетровської області, коли почався широкомасштабний наступ він повернувся з роботи в Європі додому і встав у ряди ЗСУ. Він загинув від ворожої кулі, виконуючи бойове завдання,

– повідомив його близький друг.

У Дніпрі в Івана залишилась дружина та шестирічний син.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним, близьким і колегам українського Героя!