Хемілтон підписав новий контракт з Mercedes: скільки отримає гонщик

Команда Mercedes зуміла домовитися з Льюїсом Хемілтоном про новий контракт. Вона розрахована на два роки – до кінця сезону 2023.

Про підписання угоди на два сезони йдеться на сайті Mercedes. За цю команду Хемілтон виступає з 2013 року. Тож в наступному сезоні для Хемілтона буде ювілейний за рулем боліда Mercedes – десятий.

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Хемілтон за свою кар'єру сім разів ставав чемпіоном світу, вигравши 98 гран-прі. Однак у Mercedes він переміг лише шість разів, 77 разів фінішувавши першим.

Видання BBC пише, що за новою угодою Хемілтон отримуватиме стільки, скільки і до пандемії – 40 мільйонів фунтів стерлінгів в рік (46,6 мільйона євро).

Щодо зарплати Хемілтона в цьому сезоні. то різні ЗМІ давали різну інформацію. La Gazzetta dello Sport писала, що у 2021 році Хемілтон отримає майже 38 мільйонів євро, натомість Race Fans писало про значне зниження до 25 мільйонів євро.

Видання Forbes у травні 2021 року писало, що Хемілтон за рік (з травня 2020 до травня 2021 року) заробив 82 мільйони доларів. Але сюди входять 70 мільйонів спортивних заробітків, і ще 12 мільйонів – поза спортом (рекламні контракти).