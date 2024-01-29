Чи буде наступником клубної легенди Хаві: тренер Жирони відреагував на чутки про Барселону

Поточний сезон-2023/2024 стане останнім для Хаві на чолі Барселони. Наставник гадає, що каталонській команді потрібні зміни, аби повернути її на переможний шлях.

У ЗМІ розглядають одразу декілька кандидатів на посаду нового головного тренера Барселони, які гідно змінять клубну легенду після відходу Хаві. Одним із фаворитів цього списку є нинішній наставник лідера Ла Ліги Жирони Мічел Санчес.

До теми Довбик та Циганков можуть залишитись без тренера-відкриття Ла Ліги: хто переманює Мічела

Як на чутки реагує Мічел

Головний тренер "червоно-білих" відреагував на сватання до керма "блаугранас". Мічел дещо заспокоїв уболівальників Жирони, зауваживши, що у нього є чинний контракт із каталонським клубом, за який виступає Артем Довбик та Віктор Циганков.

Я тренер Жирони, а Хаві – той, хто найкраще знає Барселону. У мене чинний контракт з клубом до 2026 року (до 30 червня 2026-го року – 24 Канал). Хаві – це і є Барса,

– заявив Мічел.

Відзначимо, що Мічел очолює Жирону із літа 2021-го, провівши на чолі команди вже 117 матчів. Натомість Хаві керує Барселоною із жовтня 2021-го (122 поєдинки під його керівництвом).

Жирона після 22-х турів очолює турнірну таблицю Ла Ліги-2023/2024, набравши 55 балів. Лише на один пункт менше у другого мадридського Реала. Барселона із 44 очками йде 4-ю. 27 січня "блаугранас" програли вдома Вільярреалу 3:5.

Нагадаємо, що 24 січня Барселона вилетіла із Кубка Короля від Атлетік Більбао на стадії чвертьфіналу 4:2. Тепер підопічні Хаві сконцентрують свою увагу на Ла Лізі та Лізі чемпіонів, де вже 21 лютого зіграють на виїзді проти Наполі.

Хто може стати наступником Хаві у Барселоні