Назріває драма: Барселона оголосить про підписання нового тренера, а Хаві звільнено з посади
Джерело:Mundo Deportivo
Хансі Флік стане головним тренером Барселони перед сезоном-2024/2025. Клуб незабаром оголосить його підписання.
Наприкінці квітня керівництво Барселони вмовило Хаві залишитись у клубі. Однак тренер розчарував вболівальників, а згодом і розізлив президента "каталонців", через що з'явилась інформація про його відставку.
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Хансі Флік може замінити Хаві
Деталі контракту поки не розголошуються, однак Барселона хоче запропонувати Фліку односезонну угоду з можливістю продовжити її ще на один рік, залежно від результатів команди.
Хансі Флік та спортивний директор "каталонців" Деко провели розмову і узгодили контракт, який сподобався Жоану Лапорті.
Фабріціо Романо повідомив, що Хаві Ернандеса вже звільнено з посади головного тренера. За кілька днів Барселона оголосить нового наставника.
Це означає, що матч 26 травня проти Севільї стане для Хаві останнім на чолі "синьо-гранатових".Довідка. Хаві Ернандес очолив Барселону в листопаді 2021 року. У сезоні-2022/2023 він привів команду до лідерства в чемпіонаті Іспанії.
Наразі "каталонці" посідають другу позицію в чемпіонаті Іспанії. Команда заробила 82 бали і відірвалась від Жирони на 4 очки.
Тренерська кар'єра Хансі Фліка: головне
- За всю тренерську діяльність працював лише з німецькими клубами.
- У 1996 році очолив Вікторію Бамменталь, де працював 4 роки.
- Після цього він 6 сезонів був тренером Гоффенгайма 1899. У 2017 році Флік деякий час пропрацював керуючим директором клубу.
- У 2019 році став асистентом головного тренера Баварії. На той момент наставником мюнхенців був Ніко Ковач. Після звільнення Ковача Хансі Флік став головним тренером.
- Баварія під керівництвом Фліка перемогла у чемпіонаті і заволоділа Кубком Німеччини. У сезоні-2019/2020 мюнхенці виграли Лігу чемпіонів.
- Також Хансі Фліка було визнано Футбольним тренером року у країні.