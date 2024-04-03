Цього не повинно було статися, – Хацкевич прокоментував напад на себе з боку польських фанатів

У середу, 3 квітня, під час тренування польського Заглембє стався неприємний інцидент. На Олександра Хацкевича, який очолює клуб, було скоєно напад.

Агресивні вболівальники пробрались на базу та влаштували розбирання. Повідомлялося, що колишнього наставника київського Динамо побили ногами, завдавши йому удари по голові та тілу.

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Подробиці інциденту на тренувальній базі

Білоруський тренер прокоментував напад футбольних хуліганів. Він заявив, що його команда продемонструвала єдність під час сутички та поскаржився на відсутність безпеки, яку не забезпечив клуб.

Тренування проходило в нормальній атмосфері, але в якийсь момент з'явилася група людей, яка вирішила агресивно атакувати тренерський штаб і гравців. Мої футболісти продемонстрували єдність. Я сам виріс на вулиці та знаю, як поводитися в таких ситуаціях, вмію ухилятися, вмію давати удар.

Ми не почувалися в безпеці. Проблема в тому, що клуб не забезпечив належної безпеки під час тренувань. Цього не повинно було статися", – заявив Хацкевич.

Також ситуацію "Українському футболу" прокоментував агент тренера Вади Шаблій. Він заявив, що до побиття насправді не дійшло, але наставник збирається залишити команду:

Ніхто Хацкевича не бив, були тільки спроби та погрози на його адресу з боку незрозумілих людей, хуліганів. Агенція ProStar захищатиме Олександра Хацкевича в правовому полі та за контрактом. Ніхто його не звільняє, Олександр Миколайович збирається сам покинути Заглембє, тому що в команді бардак.

Згодом Олександр Хацкевич в коментарі для "Спорт-Експрес" розповів більше деталей. Він зазначив, що нападників було близько 30-40 людей і всі вони були в балаклавах. Молодики тиснули на гравців та тренерів фізично, але все обійшлося й екснаставник Динамо не постраждав.

Більшість тренерів, я в тому числі та майже всі гравці команди оперативно покинули поле. Місцеві футболісти, поляки, залишилися та вели з цими хлопцями якийсь діалог. Про щось говорили, не можу сказати про що саме. Не тому, що не хочу розповідати, ні. Просто польську мову розумію не так добре. Були якісь претензії,

– розповів тренер.

За словами Хацкевича, після того, як група невідомих людей залишила базу, команда повернулася на поле та провела тренування. Ба більше, завершила його в хорошому гуморі.

. Олександр Хацкевич очолив польський Заглембє в січні 2024 року, підписавши контракт до завершення нинішнього сезону. Після 25 турів у турнірній таблиці другого за силою дивізіону його команда посідає останнє місце, набравши 13 очок.

Нагадаємо, що напередодні білоруський тренер закрив гравців у роздягальні та змусив вигадати тактику на матч проти Катовіце, проте це не принесло результату – команда поступилася з рахунком 0:4.