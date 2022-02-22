Хацкевич назвав свої головні досягнення на посаді головного тренера Динамо

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич відповів на запитання, які три головні помилки він здійснив на чолі киян.

Хацкевичу запропонували виділити три головні помилки, які він зробив як головний тренер Динамо, але екснаставник киян вирішив розповісти про свої успіхи.

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"Помилки завжди є. Я мінуси не пам'ятаю, говоритиму тільки за плюси. Головне – це те, що свої вихованці академії складають кістяк першої команди. І це триває вже понад 3 роки. Також згадується та атмосфера, у якій ми працювали. Більшість футболістів приїжджали на тренування із задоволенням.

Ну і третє – те, що ми стабільно виступали. І у чемпіонаті, і у Лізі Європи. Ми перебували на своєму місці на той момент, брали участь у турнірі, який був нам під силу. Ми посідали перше місце у групі, проходили два раунди плей-офф Ліги Європи", – сказав Хацкевич.

Що відомо про Хацкевича