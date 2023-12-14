"Усик може перемогти Ф'юрі": колишній чемпіон світу зробив прогноз на бій століття

Хасім Рахман висловився щодо майбутнього поєдинку за абсолютне чемпіонство в хевівейті. Колишній чемпіон світу вірить у перемогу Олександра Усика.

17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу Хасім Рахман. У 2008 році американець бився із українцем Володимиром Кличком за пояси IBF, WBO і IBO, але програв технічним нокаутом.

Рахман: Фаворитом є Усик

У цьому поєдинку я віддаю перевагу Усику. І річ не тільки в бою Ф’юрі проти Френсіса Нганну. Я завжди вважав, що Тайсон розкривається поряд з лінивими надважковаговиками. Однак Усик – не ледачий суперваговик. Він може перемогти Тайсона Ф’юрі,

– сказав Рахман.

Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Усик у попередньому поєдинку 26 серпня здолав британця Даніеля Дюбуа.

, Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.