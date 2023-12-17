"Під захистом Залужного": Харлан поділилася крутим фото із Головнокомандувачем ЗСУ

17 грудня 2023, 16:24
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Джерело:

Інстаграм Ольги Харлан

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан опублікувала нову світлину із Валерієм Залужним. Титулована спортсменка похизувалася шапкою з важливим написом.

Гордість України Ольга Харлан продемонструвала підтримку Головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному. Останнім часом на адресу воєначальника сипалося чимало критичних стріл.

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Легендарна спортсменка одягла шапку з написом: "Під захистом Залужного" та зображенням малюка Йода – символ боротьби добра зі злом.

Напис на шапці відповідає дійсності. Навіть найсильнішим потрібен захист та підтримка. Сила в єдності,
– підписала публікацію Харлан.

Валерій Залужний та Ольга Харлан / instagram.com/olgakharlan

  • Нагадаємо, що раніше Ольга Харлан подарувала Валерію Залужному шаблю, якою вона фехтувала проти росіянки Смірнової на ЧС в Італії.
  • Валерій Федорович теж не відпустив Ольгу з порожніми руками. Головнокомандувач ЗСУ подарував фехтувальниці прапор України зі своїм автографом.
  • Також олімпійська чемпіонка зробила потужний донат для ЗСУ, виставивши на аукціон іменну ляльку Барбі.
Автор: Сергій Шаховець