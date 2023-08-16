Харлан похизувалася фото із Залужним: зображення, яке заряджене на перемогу України

Поки ЗСУ метр за метром відвойовують наші землі в окупанта, наші спортсмени на своєму фронті підіймають український прапор вище інших. Виключенням не є наша чемпіонка Ольга Харлан.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан зустрілася з Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Легендарні постаті зробили спільне фото від якого заряджаєшся впевненістю.

Читайте також Нейтральність треба задокументувати: Харлан назвала умову для допуску росіян до Олімпіади

Українська гордість, яка вселяє впевненість у майбутню перемогу

Шаблістка поділилась світлиною у своїх соцмережах, що привернула неабияку увагу українців. Саме Харлан і Залужний є тими, хто втілює впевненість у перемогу України над Росією.

Сказав, що все буде добре,

– підписала фото Харлан.



Ольга Харлан та Валерій Залужний / інстаграм спортсменки

Нагадаємо, що окрім своїх успіхів у спорті, Ольга Харлан має також свідому громадянську позицію, яку вона продемонструвала на останньому чемпіонаті світу та заслужила повагу всієї нації.

Українка відмовилася тиснути руку росіянці, за що була дискваліфікована з індивідуальних змагань, проте не змінила своїх поглядів на ситуацію. Тому Міжнародній федерації фехтування довелося давати задню й переписувати правила.

Після того скандалу більше рукостискання між українськими та російськими спортсменами не є обов'язковою умовою. Детальніше за посиланням.

. На футболці Головнокомандувача також зображена самохідна артилерійська установка Zuzana з гарматою калібром 155 міліметрів. Вона допомагає Україні звільняти свої землі та робити росіян, які зробили помилку та прийшла на нащу землю зі зброєю в руках, кращою версією себе.