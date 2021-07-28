Харлан емоційно привітала свого бойфренда з двома олімпійськими медалями: фото

Хлопець олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, італійський фехтувальник Луїджі Самеле, на Олімпіаді в Токіо завоював два срібла – в особистій і командній шаблі.

Чутливе привітання Харлан

У своєму інстаграмі Харлан привітала бойфренда з медалями. Сама Ольга у першому раунді Олімпіади програла 25-річній китаянці Ян Хен Ю з рахунком 12:15.

До слова Харлан потрібно визначитися: особисте життя, або фехтування, – Заслужений тренер України

"Одного разу ти сказав мені: "Я б хотів мати хоча б одну особисту медаль. Будь ласка, Господи! Одну-єдину, будь ласка!". Ти сміявся, так, нібито це щось недосяжне. Але я побачила в твоїх очах, що ти цього дуже сильно хочеш.

Ти тяжко працював, боровся крізь біль. І тепер у тебе дві олімпійські медалі! Я так пишаюся тобою, моя любов! Ти це заслужив. Я тебе дуже сильно люблю", – написала українка.