Ольга Харлан стала справжнім прикладом патріотизму для спортсменів. Її вчинок став революційним в історії правил у фехтуванні.

Українська шаблістка відмовилась тиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги на ЧС-2023 у Мілані. За що була згодом дискваліфікована. Однак ця ситуація спричинила великий розголос, який приніс результат. FIE перенесла усунення Харлан на пізніший, дозволивши Ользі взяти участь у командних змаганнях, де наші дівчата стали четвертими, а досвідчена шаблістка після змагань не стримала сліз.

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Харлан: Були якісь меседжі "здохни" чи щось таке

Також Харлан отримала путівку на Олімпіаду-204 у Париж, де шаблістка спробує реабілітуватись за провальний виступ на Іграх у Токіо.

Харлан стала національним символом не лише України, а й тією фехтувальницею, яка змінила світові правила у своєму виді спорту щодо моменту із рукостисканнями.

Ольгу підтримував увесь цивілізований світ, поки десь тихо "на своїх болотах" виступали росіяни. Харлан розповіла, як отримувала погрози від ворожого народу, на які українці було просто байдуже.

Але були якісь такі повідомлення, де мені надсилали фото мертвих бійців. І тоді я почала дуже сильно хвилюватися, бо не хочу цього бачити. Вони нелюди. Були якісь меседжі "здохни" чи щось таке. Намагалися дзвонити. Дуже сильно, дуже багато. З різних номерів та різних країн,

– заявила українська шаблістка.

Харлан розповіла, що видалила усі подібні повідомлення та заблокувала недоброзичливців у своїх соцмережах. Ольга зізналась, що погрози лунали не лише по телефону й у соцмережах, а й прилітали навіть на пошту.

Прихильники Смірнової припустили, що Ольга хотіла вбити російську суперницю, коли замість руки висунула уперед шаблю. Клоуни, що тут ще сказати. Таким жестом Харлан показала, що хотіла доторкнутись до шаблі росіянки, але та відмовилась.

Я читаю, а там: "Здохни", "Ты не пожала руку своїй хозяйке". Тобто, таке. А потім вже почалися повідомлення, що я не знаю, що таке спорт, що таке респект, що таке олімпійські принципи, що я направила на неї свою зброю й хотіла її вбити. Це розносять ті ЗМІ, щоб якось її (росіянку – 24 Канал) підтримати,

– додала Ольга.

Також спортсменка попросила вибачення у своїх прихильників, які надіслали теплі слова підтримки. Харлан зізналась, що чисто фізично не змогла б відповісти на таку величезну кількість хороших повідомлень.

Тепер на Харлан таки чекає дискваліфікація. Щоправда, яка їй ніяк не впливає на змагання, адже сезон у фехтування закінчений. Ольга спокійно відпочиває та відходить морально від надскладного емоційного ЧС у її кар'єрі.