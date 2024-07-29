"Це для тебе рідна": Харлан зі сльозами на очах присвятила олімпійську бронзу Україні

Третій змагальний день Олімпійських ігор-2024 підходить до свого закінчення. Ольга Харлан стала єдиною українською шаблісткою, яка дісталась медальних зустрічей.

Досвідчена фехтувальниця дуже впевнено йшла до півфіналу Ігор-2024. Ользі фактично не було рівних до стадії 1/2 фіналу Олімпіади у Парижі, пише 24 Канал.

До теми Перша медаль України: Ольга Харлан – бронзова призерка Олімпіади-2024

Медаль для рідної країни

На своєму шляху Харлан здолала суперниць із Японії, Азербайджану та Угорщини. Перша поразка українки була у півфіналі. На стадії 1/2 фіналу Харлан не впоралась із господаркою змагань Сарою Бельцер – 15:7.

У бронзовому фіналі Харлан протистояла Чой Себін із Південної Кореї. Напруга у поєдинку була до останнього уколи. За рахунку 11:5 на користь суперниці, Ольга розпочала божевільний камбек.

14:14...останній укол був за українкою. Ольга Харлан здобула свою 5-ту медаль Олімпійських ігор. Шаблістка принесла у скарбничку України першу нагороду Ігор у Парижі.

Харлан не стримала емоцій після перемоги у бронзовому фіналі. Ольга на камеру продемонструвала на синьо-жовтий прапор, присвятивши свою медаль Україні: "Це для тебе рідна".

Відео переможних емоцій Ольги Харлан

Це 5-та олімпійська медаль у кар'єрі Ольги Харлан.