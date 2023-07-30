Найкращий бомбардир ЧС, який не витримав зіркову хворобу, продовжив кар'єру в Бразилії

Бразильське Сан-Паулу оголосило про трансфер 32-річного атакувального півзахисника Хамеса Родрігеса. Однак той неохоче їде у Бразилію.

Колумбієць уклав контракт із бразильським клубом до кінця червня 2025 року. Однак вже зі старту в Бразилії у колишнього футболіста мадридського Реала можуть виникнути проблеми.

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Півзахисник атакувального плану підписав угоду, але не поспішає їхати у новий клуб. Наразі Хамес перебуває у рідній Колумбії. Тому Сан-Паулу не вдасться презентувати футболіста перед уболівальниками напередодні домашнього матчу проти Баії, який відбудеться 30 липня.

Відео презентації Хамеса Родрігеса у Сан-Паулу

Дебют зірки, яка погасла, може припасти аж на другий матч півфіналу Кубка Бразилії, у якому Сан-Паулу прийме Корінтіанс (17 серпня). Їх перш очна зустріч закінчилась не на користь нового клубу Хамеса 2:1.

Перед цим Сан-Паулу зіграє не лише з Баїю, а й ще чотири поєдинки.

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