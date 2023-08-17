Футбольна карма існує: гравець Челсі, який їздив у Москву, провалює медогляди один за одним

Хакім Зієш відповідає за свої необдуманні вчинки. Челсі не може спекатись проблемного гравця.

Хакім Зієш провалив уже другий медогляд за літо. Футбольна карма наказує марокканця за його поїздку в Росію.

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Чорна смуга у кар'єрі

Челсі ніяк не може розпрощатися із Зієшем, в якого виникають проблеми на кожному кроці. Лондонський колектив уже тривалий час намагається реалізувати трансфер марокканського вінгера у інший клуб, проте все йде коту під хвіст. Хакім провалює медогляди один за другим, що стає на завадні його співпраці з майбутніми потенційними колективами. Напевне, він може догадатися за що його наказують.

Марокканець на початку літа мав нагоду перебратися до саудівського Аль-Насру, за який виступає Кріштіану Роналду та низка інших футбольних зірок, про колектив відмовився від трансферу вінгера через його проблеми з коліном. Другий невтішний для Зієша медогляд відбувся уже на днях. Галатасарай встиг узгодити усі умови щодо трансферу Хакіма, проте на нього уже і в Туреччині чекало нещастя. Представники "левів" виявили у марокканця проблеми зі здоров'ям, що поставило хрест на його трансфері.

Виступи Зієша