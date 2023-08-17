Футбольна карма існує: гравець Челсі, який їздив у Москву, провалює медогляди один за одним
Джерело:Mundo Deportivo
Хакім Зієш відповідає за свої необдуманні вчинки. Челсі не може спекатись проблемного гравця.
Хакім Зієш провалив уже другий медогляд за літо. Футбольна карма наказує марокканця за його поїздку в Росію.
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Чорна смуга у кар'єрі
Челсі ніяк не може розпрощатися із Зієшем, в якого виникають проблеми на кожному кроці. Лондонський колектив уже тривалий час намагається реалізувати трансфер марокканського вінгера у інший клуб, проте все йде коту під хвіст. Хакім провалює медогляди один за другим, що стає на завадні його співпраці з майбутніми потенційними колективами. Напевне, він може догадатися за що його наказують.
Марокканець на початку літа мав нагоду перебратися до саудівського Аль-Насру, за який виступає Кріштіану Роналду та низка інших футбольних зірок, про колектив відмовився від трансферу вінгера через його проблеми з коліном. Другий невтішний для Зієша медогляд відбувся уже на днях. Галатасарай встиг узгодити усі умови щодо трансферу Хакіма, проте на нього уже і в Туреччині чекало нещастя. Представники "левів" виявили у марокканця проблеми зі здоров'ям, що поставило хрест на його трансфері.Нагадаємо. Зієш в червні їздив до Москви, оскільки вирішив відвідати свого друга Квінсі Промеса, який виступає за тамтешній Спартак. Таким вчинок марокканця не оминув увагу українських колективів, які різко відреагувати на витівку Хакіма. Як бачимо, доля також розквиталась із гравцем.
Виступи Зієша
- Марокканський вінгер розпочав свій футбольний шлях у Нідерландах, спершу виступаючи у складі тамтешніх Херенвена, Твенте, а згодом і Аяксу, де і гучно заявив про себе на увесь свій. Зієш був одним із героїв талановитого складу "Божих синів", який добирався до півфіналу Ліги чемпіонів.
- Після вдалої кампанії Хакіма, як і очікувалось, запрошує до свого стану топовий колектив, а саме Челсі, який 2020-го заплатив за гравця 40 мільйонів євро. У складі "аристократів" марокканець вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.
- Наразі Зієш не входить до планів новоспеченого тренера "пенсіонерів" Маурісіо Почеттіно, котрий розрахує більше на таких виконавців, як Михайло Мудрик, Рахім Стерлінг та Ноні Мадуеке. Контракт марокканця із Челсі розрахований ще на 2 роки, а Transfermarkt оцінює гравця у 16 мільйонів євро.