Хабіб отримав офіційну пропозицію від футбольного клубу з Росії

Один з найкращих бійців UFC Хабіб Нурмагомедов може розпочати кар'єру футболіста. Російський клуб КАМАЗ вже запросив чемпіона у свою команду.

Джерело: інстаграм футбольного клубу КAMAЗ

Російський КАМАЗ виклав оригінальну світлину з Хабібом у футболці клубу. Нурмагомедов може виступати у команді на позиції нападника. Скромний клуб грає у другому дивізіоні Росії. Зараз КАМАЗ йде 4-м у чемпіонаті.

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Несподівана пропозиція для чемпіона

Представники клубу написали декілька переваг, чому колишній боєць змішаних єдиноборств повинен перейти у їх склад.

ПФЛ – це футбольний UFС

Хороший приклад – дебют хокеїста Ак Барса Артема Лукоянова

Граємо кожен матч лише на перемогу

Команда з великими амбіціями

Вкінці своєї пропозиції пресслужба додала, що клуб чекає Хабіба на тренувальних зборах у Новоросійську з 12 лютого до 5 березня 2021 року.

Сам Нурмагомедов раніше заявляв, що був би не проти спробувати свої сили у футболі. Він розглядатиме всі пропозиції, які надійдуть найближчим часом.

Клуб заснований у 1981 році. У далеко 1992 році став чемпіоном першої ліги, тому у період з 1993/1997 років КАМАЗ виступав у Вищій лізі чемпіонату Росії з футболу. Зараз виступає у другому дивізіоні країни.