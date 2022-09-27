Рашистський боягуз: Хабіб відмовився підтримати протести в Дагестані та закрив коментарі

Відомий чемпіон ММА продовжує грати у мовчанку після початку повномасштабної війни росії проти України. Не коментує Нурмагомедов і масові акції протесту у дагестані.

21 вересня російський фюрер владімір путін оголосив про часткові мобілізацію. Диктатор має намір зібрати близько 300 тисяч нових бійців заради продовження війни в Україні.

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Така ситуація не дуже сподобалась російським чоловікам, які готові воювати з нашою країною лише на дивані або в інтернеті. Через це росією прокатилась хвиля протестів проти мобілізації.

Найактивніше протестують у республіці дагестан, звідки родом відомий відомий боєць ММА Хабіб Нурмагомедов. Неспокійна ситуація в регіоні торкнулась і його.

На сторінці бійця в інстаграм люди масово звертаються до Хабіба з проханням прокоментувати наказ путіна та підтримати дагестанців. Втім, від зіркового спортсмена нема ніякої реакції.

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При цьому Нурмагомедов закрив коментарі під постами в інстаграм. На публікаціях після 16 вересня не можна залишити дописи.

В той же час останній пост Хабіба з відкритими коментаріями набрав вже більше 5 тисяч відгуків. В основному це заклики висловити позицію з приводу протестів.

Нагадаємо, що Нурмагомедов є непереможним чемпіоном UFC, вигравши всі свої 29 поєдинків (8 з них – нокаутом). У 2021 році він завершив кар'єру, а протягом війни росії з Україною утримується від публічних заяв.