Хабіб Нурмагомедов підтримав Зінченка після критики через спільне фото

7 жовтня 2021 , 17:13
Читать новость на русском

Джерело:

Хабіб Нурмагомедов в інстаграмі

Гравець збірної України Олександр Зінченко піддався критиці після спільного фото з російським чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим. Після цього боєць висловив слова підтримки українському футболісту.

Коли Олександру Зінченко дістався шквал критики в соціальних мережах, Нурмагомедов вирішив теж запостити у своєму інстаграмі їхнє спільне фото.

До слова Агент Зінченка не розуміє, чому українці розкритикували футболіста за фото з росіянином Хабібом

Бажаю тобі успіхів у всьому, Олександре Зінченко, навіть якщо комусь це не подобається,
– написав Нурмагомедов.


Спільне фото Нурмагомедова з Зінченком / Фото з інстаграму Хабіба

Скандал довкола фото спортсменів

Публікація Хабіба Нурмагомедова:

Бажаю тобі успіху у всьому @ zinchenko_96, якщо навіть комусь це не подобається.

Автор: Василь Денисюк