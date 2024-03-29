Створив головний біль Ліверпулю та Баварії: Хабі Алонсо визначився зі своїм майбутнім

Іспанському фахівцю Хабі Алонсо у літнє міжсезоння пророкували зміну клубної прописки. На перспективного тренера претендували гранди світового футболу.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо спростував усі чутки навколо свого майбутнього. Іспанець продовжить працювати з "фармацевтами", яких впевнено веде до історичного чемпіонства.

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Хабі Алонсо ухвалив найкраще рішення

42-річний тренер під час міжнародної паузи, викликаної матчами збірних, взяв час на роздуми. Іспанець вирішив не змінювати клуб, в якому він може стати частиною історії.

"У мене була хороша зустріч з Баєром і я повідомив їм, що залишаюся і продовжую працювати в клубі. Після багатьох розмов про своє майбутнє я використав міжнародну перерву, щоб подумати і прийняти рішення. Це місце для мене.

Моя робота в Баєрі не закінчилася. Я хочу допомогти клубу, допомогти гравцям розвиватися, керівництво чудове… тут все фантастично. Я ще молодий тренер, але думаю, що це найкраще рішення для мого майбутнього. Я не поспішав і впевнений у цьому", – розповів тренер Баєра.

Він подякував керівництву клубу та уболівальникам за неймовірну підтримку. Тож Хабі Алонсо просто не зміг їх зрадити.

Також іспанець дипломатично прокоментував пропозиції зі сторони Ліверпуля та Баварії.

Я не буду коментувати чутки про Ліверпуль чи Баварію. Це великі клуби, і я маю тісні зв’язки з ними, але я перебуваю там, де хочу бути. Зараз не час вирішувати своє майбутнє, я хочу розвиватися в Баєрі,

– зауважив Хабі Алонсо.

Бажаний тренер для грандів