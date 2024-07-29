"Він закінчився": ексчемпіон зробив категоричний прогноз на реванш Усика з Ф'юрі

У травні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели бій за звання першого абсолюта хевівейту в XXI столітті. В дуже емоційній та рівній битві перемогу роздільним рішенням суддів здобув український боксер.

Попереду на них очікує реванш. Утім, на кону вже не стоятиме статус абсолютного чемпіона, адже Олександр Усик відмовився від пояса IBF.

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Ф'юрі не зможе здивувати Усика

Своїми думками щодо другої битви елітних хевівейтерів поділився колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик. Він оцінив шанси "Циганського короля" у реванші з Усиком.

"Ф’юрі покаже щось нове? Сумніваюся. Мені здається, що він закінчився. Часто реванші виходять не такими яскравими, як перші бої. Можливо, Тайсон буде боятися або буде дуже обережним. Не знаю, але я не вірю, що Ф’юрі може щось придумати, щоб перемогти Усика.

Зараз в Олександра є впевненість, він знає, що робити, а Ф’юрі – навпаки. Чи зможе Тайсон зібратися та дуже круто потренуватися? Виходячи з чуток, які я чув про те, що він робить і як тренується, мені здається, що ні. Тому думаю, що Усик знову переможе", – сказав Гвоздик.

. Реванш між Усиком і Ф'юрі попередньо заплановано на 21 грудня.

Нагадаємо, що цей бій може стати останнім для Олександра Усика в хевівейті. Він заявляв про плани повернутися у крузервейт, а також навіть розглядає можливість спробувати себе в ММА або ж боях на голих кулаках.