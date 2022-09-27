Гвоздик розповів, чому б погодився на бій з російськими боксерами навіть попри негативну реакцію

Український боксер Олександр Гвоздик зараз готується до повернення в ринг після трирічної перерви. Він поки не знає з ким і коли буде боксувати. Однак заявив, що якби надійшла пропозиція провести бій проти російських боксерів, то погодився б на неї.

У жовтні 2019 року Гвоздик провів бій проти росіянина артура бетербієва. Це був об'єднавчий поєдинок, де українець виставив свій чемпіонський пояс WBC. Але він програв технічним нокаутом. Влітку 2020 року Гвоздик оголосив про закінчення професійної кар'єри зайнявшись бізнесом. Але втратив його через війну. Тож тепер готується повернутися в ринг. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу.

Детальніше Про звірства росіян, повернення у бокс та "ігнорування" Ломаченка: інтерв'ю з Гвоздиком

Саме росіянин бетербієв володіє трьома чемпіонськими поясами у напівважкій вазі – WBC, IBF та WBO. Ще один росіянин дмітрій бівол володіє поясом WBA. І Гвоздик заявив, що погодився б на бій з ними. Навіть якби такий бій викликав негативну реакцію в українських вболівальників.

"А чому це повинно сприйматися з негативом? Я з ним йду відпочивати на моря? Я йду в ринг для того, щоб його бити. Чому це повинно сприйматися українськими вболівальниками з негативом?", – заявив Гвоздик.

Він відверто зізнається, що в таких боях бачить можливість заробітку, як і будь-який інший професійний боксер. А питанням щодо ймовірних відсторонень російських спортсменів повинен займатися не він, а відповідні організації.

"Я йду його бити. Якщо я з цього зароблю, то в чому проблема? А якщо він заробив? Якщо не я, то він заробить з кимось іншим. Я не розумію... Я розумію, за що їх треба відсторонити. Так, згоден. Я вже казав, це складне питання. Тому що є деякі люди, які іммігрували вже давно. І я не маю такого права міркувати, чи це правильно, чи ні. Але боксувати проти нього – я не розумію, в чому тут проблема. Не я, так буде хтось інший. Якщо це проблема для когось, то це має бути питання до асоціацій та організацій", – розповів Гвоздик.

Поки ж боксер готується до повернення у професійний ринг. Ні дати бою, ні потенційного суперника у Гвоздика поки немає.