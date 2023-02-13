Попереду можливий бій за титул: Гвоздик розкрив свої амбітні плани після повернення у ринг

У ніч із 11-го на 12-те лютого 2023 року прихильники боксу побачили повернення на ринг Олександра Гвоздика. Українець боксер влаштував переможний камбек.

Суперником 35-річного Гвоздика був мексиканець Хосе Обандо. Відзначимо, що лише за день до поєдинку в Олександра змінився опонент. Спершу українець повинен був побитись проти аргентинця Хорхе Міранди. Але в останній момент все перегралось на користь українського боксера.

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Вже з першого раунду українець володів перевагою над не надто успішним боксером. В активі Обандо було до бою проти Гвоздика аж 34 поразки при 20 перемогах.

У підсумку судді віддали перемогу Олександру за одноголосним рішенням – 60-54, 60-54 та 60-54.

Гвоздик: Як мінімум один бій ще проведу

Олександр Гвоздик прокоментував своє переможне повернення на ринг. Український боксер розповів про майбутні плани на 2023-й рік.

Також Гвоздик не планує знову зав'язувати з боксом. Олександр готовий провести титульний двобій, але орієнтовно у наступному 2024 році.

Поєдинком задоволений в цілому. Я виконав ті задачі, які ставив перед собою. Щодо подальшої кар'єри? Як мінімум один бій ще проведу, було б добре, якщо більше. Планую боксувати знов у травні. Стосовно титульного бою, хотів би це зробити наступного року, будемо дивитись по ситуації,

– сказав Гвоздик.

Раніше кривдник Обандо назвав патріотичну причину свого повернення на ринг після 3-річної перерви.