Назріває повернення: Гвоздик показав ефектне тренування з тінню – відео

Український боксер Олександр Гвоздик продовжує підтримувати форму. Влітку 2020 року спортсмен завершив кар'єру.

Гвоздик у чудовій формі

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик продовжує активно тренуватись. Раніше повідомлялось, що українець може побоксувати проти американця Джо Сміта-молодшого.

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34-річний боксер виклав відео з тренувального залу, де виконує вправу "бій з тінню". Українець лаконічно підписав ролик.

Трохи дав собі струс,

– підписав відео Гвоздик.