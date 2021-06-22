Назріває повернення: Гвоздик показав ефектне тренування з тінню – відео

Український боксер Олександр Гвоздик продовжує підтримувати форму. Влітку 2020 року спортсмен завершив кар'єру.
Гвоздик у чудовій формі
Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик продовжує активно тренуватись. Раніше повідомлялось, що українець може побоксувати проти американця Джо Сміта-молодшого.
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34-річний боксер виклав відео з тренувального залу, де виконує вправу "бій з тінню". Українець лаконічно підписав ролик.
Трохи дав собі струс,
– підписав відео Гвоздик.
- У 2020 році Олександр Гвоздик несподівано повісив рукавички на цвях та почав більше приділяти увагу бізнесу. Причина його завершення кар'єри крилась у відсутності боїв через пандемію коронавірусу.
- Вже через пів року українець заговорив про повернення на професійний ринг. Зараз в активі боксера 17 перемог та одна поразка. Фіаско українець зазнав у бою проти росіянина Артура Бетербієва. Сам 34-річний боксер може повернутись на ринг лише заради заробітку. Титули його не цікавлять.