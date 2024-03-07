"Ахіллесова п’ята": український ексчемпіон світу назвав фаворита бою за абсолют Усик – Ф'юрі

У столиці Саудівської Аравії 18 травня відбудеться битва за звання першого в історії абсолютного чемпіона світу в хевівейті в епоху чотирьох поясів. За цей титул будуть змагатися непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Уся боксерська спільнота не припиняє обговорювати майбутню подію. Чинні та колишні боксери називають своїх фаворитів та намагаються аргументувати свою позицію.

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Думка щодо фаворита змінилася

Осторонь не залишився й колишній чемпіон світу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик. Він поділився очікуваннями від "бою століття" та визнав, що недооцінював перспективи Олександра Усика в хевівейті:

Я так скажу. Як тільки Усик перейшов у хевівейт, а Ф’юрі приблизно в цей же час побив Вайлдера, мені здавалося, що Сашку буде дуже складно. І навіть більше. Тоді я не бачив, як взагалі він може перемогти Ф’юрі. А зараз я навіть трохи більше схиляюся на користь Усика. Десь 60 на 40. Бо я знаю, як він працює. І, тому що я бачу, що в той самий час з Ф’юрі щось відбувається не те. Думаю, Усик і справді сидить у голові у Ф’юрі.

Також український боксер пригадав давній бій Тайсона Ф'юрі проти Стіва Каннінгема та припустив, що саме з менш габаритними суперниками у британця можуть виникати проблеми.

"Ще давно в Тайсона був невиразний бій з дуже дрібним Каннінгемом. А раптом Ф’юрі, який двічі переміг страшного та величезного панчера Вайлдера, має навичку добре протидіяти ось таким суперникам – великим, сильним і які б’ють? А раптом при цьому його "ахіллесова п’ята" – це такі швидкі, маневрові та невеликі боксери, як Усик?" – заявив Гвоздик.

Зазначимо, що сам Олександр Гвоздик уже зовсім скоро проведе бій за титул тимчасового чемпіона WBC. Він відбудеться 15 червня, суперником українця буде 27-річний американець Девід Бенавідес.