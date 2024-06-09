"Він має український стиль": суперник Гвоздика поділився очікуваннями від титульного бою

У суботу, 15 червня, Олександр Гвоздик проведе бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі. Його суперником буде Давід Бенавідес.

Цей поєдинок стане вже п'ятим титульним для українських боксерів протягом трьох місяців. До цього свої перемоги здобули Сергій Богачук, Василь Ломаченко, Олександр Усик і Денис Берінчик.

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Бенавіде про стиль Гвоздика

Напередодні чемпіонського бою своїми очікуваннями від нього поділився Давід Бенавідес. Американець віддав належне майбутньому супернику та відзначив упізнаваний у всьому світі український стиль.

Гвоздик – чудовий боксер. У нього хороший аматорський та професійний досвід. Він чемпіон світу. Він має український стиль. Я багато спостерігав за Гвоздиком і кілька разів спарингував з ним в Окснарді. Тому я дуже добре знаю його стиль,

– сказав Бенавідес.

Попри це 27-річний боксер упевнений у своїх силах та налаштований виключно на перемогу:

"Я завжди вивчаю бійців із різними стилями. Як класичних боксерів, так і нокаутерів. Ніколи не знаєш, у якому стилі вирішить битися твій суперник. Бо раптом він просто вирішить змінити свій стиль перед нашим боєм. Тому я маю бути готовим адаптуватися до всього. Мене це не дуже турбує. Боксер чи панчер – я розберуся і з тим, і з іншим".

. Протягом професійної кар'єри Давід Бенавідес провів 28 боїв, у яких здобув усі перемоги (24 нокаутом). На рахунку Олександра Гвоздика 21 поєдинок – 20 звитяг та 1 поразка.

Нагадаємо, що Олександр Гвоздик після поразки від Артура Бетербієва оголосив про закінчення кар'єри, утім повернувся через 3 роки й уже здобув 3 перемоги. Головною мотивацією він назвав чемпіонські амбіції та взяття реваншу в російського боксера.