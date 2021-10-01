Гвардіола повідомив, коли Зінченко може повернутися на поле
1 жовтня 2021 , 18:01Читать новость на русском
Джерело:Manchester Evening News
Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про кадрові втрати команди перед матчем з Ліверпулем. У списку травмованих два гравці, включаючи українця Олександра Зінченка.
У Зінченка надрив литкового м'яза. Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола сподівається, що Зінченко встигне відновитися під час міжнародної паузи і буде готовий зіграти з Бернлі 16 жовтня.
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"Ілкай Гюндоган і Олександр Зінченко все ще не готові грати. Сподіваємося, що обидва відновляться після паузи на матчі збірних", – сказав Гвардіола.
Що відомо про травму Зінченка
- Травму футболіст отримав у першому матчі групи Ліги чемпіонів проти Лейпцига. Гравець вже пропустив три матчі МанСіті в Англії.
- Це пошкодження завадить Зінченку допомогти "синьо-жовтим" у жовтневих поєдинках.
- 24-річний футболіст пропустить два поєдинки збірної України у відборі на ЧС-2022 – проти Фінляндії (9 жовтня) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня). Матч із боснійцями відбудеться у Львові.