Гвардіола обійшов Лобановського за титулами, але Луческу попереду

У неділю, 25 квітня, Манчестер Сіті здобув перемогу над Тоттенхемом (1:0) у фінальному матчі Кубка англійської ліги.

Тренер МанСіті Хосеп Гвардіола вийшов на чисте третє місце серед тренерів за кількістю трофеїв, обійшовши за цим показником колишнього тренера київського Динамо і збірної СРСР Валерія Лобановського.

Як це було Манчестер Сіті виграв Кубок англійської ліги: відео

Для Гвардіоли цей трофей став 30-м у кар'єрі. Першу сходинку за кількістю титулів займає колишній тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон. Він завоював 49 титулів.

На другому місці розташувався екснаставник донецького Шахтаря і київського Динамо Мірча Луческу (34). У легендарного Лобановського – 29 трофеїв.

Коментар Гвардіоли

"Ми дуже раді, що в четвертий раз поспіль виграли цей трофей. Ми створювали багато моментів, дуже хотіли перемогти.

Тоттенхем добре контратакував, але в цілому ми провели непоганий матч. Це мій 30-й титул у тренерській кар'єрі, приємно. Я працював у великих клубах, там легше вигравати", – наводить BBC слова Гвардіоли.