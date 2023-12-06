Гвардіола наїхав на експертів за критику Ман Сіті та нарвався на скандал із легендою Ліверпуля

Наставник манкуніанців обурений словами телеекспертів, які розкритикували клуб за втрати очок в АПЛ. Один із них, Джеймі Каррагер, вирішив не мовчати.

На минулих вихідних Манчестер Сіті розписав нічию із Тоттенхемом (3:3). Команда Пепа Гвардіоли пропустила гол на останній хвилині, а також стала жертвою дивного рішення судді.

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Після гри манкуніанці отримали порцію критики від експертів з британського телебачення, серед яких були відомі у минулому гравці Гарі Невілл, Джеймі Каррагер та Міка Річардс. Коуч Сіті Пеп Гвардіола вирішив різко відповісти цим ексфутболістам.

Гарі Невілл знає, як важко буває, інакше він би виграв чотири АПЛ поспіль у найкращі часи Манчестер Юнайтед. Але він не робив цього. Можливо, вони звинувачують нас у самозаспокоєності, тому що вони в Юнайтед самі відчували самозаспокоєння. Міка Річардс не вигравав чотири АПЛ поспіль, а Джеймі Каррагер не виграв жодного титулу. Коли ми втрачаємо очки, чого люди очікують? Вони кажуть, яка це катастрофа. Але це Челсі, Ліверпуль і Тоттенгем. Вони очікують, що ми наберемо 120 очок і будемо на 20 попереду? За сім років я багато разів це чув,

– заявив Гвардіола.

На такі різкі слова вирішив відреагувати Джеймі Каррагер. Ексгравець Ліверпуля у твітері нагадав Гвардіолі на грандіозні витрати Манчестер Сіті на гравців, а також звинувачення у порушенні фінансового фейр-плей.

Думаю, я би, напевно, виграв бодай один титул, якби Ліверпуль належав цілій державі і настільки далеко зайшов, що АПЛ звинувачувала б нас у 115 порушеннях фінансових правил,

– написав Джеймі.

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Відзначимо, що Манчестер Сіті під керівництвом Пепа Гвардіоли виграв п'ять чемпіонств за останні 6 років в АПЛ. Також каталонець приводив клуб до перемоги в Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА, а також ще восьми внутрішніх трофеїв.

Цього сезону Сіті йде третім в чемпіонаті Англії, відстаючи від лідера Арсенала на 6 очок при грі в запасі. В останніх восьми матчах АПЛ манкуніанці виграли лише тричі.