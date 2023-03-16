Гутцайт запросив українського тенісиста, який підтримує росіян, у пекельний Бахмут

Президент НОК України Вадим Гутцайт дав відверте інтерв'ю, у якому зачепив тему українського тенісу. Міністр молоді та спорту відповів на абсурдні заяви українського тенісиста Олега Приходька.

Нещодавно Олег Приходько, який представляє Україну у парному розряді шокував усіх своїми проросійськими заявами. Тенісист розповів, чому грав у парі з росіянином та чи підтримує відсторонення Росії та Білорусі від Олімпіади.

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Виявилось, що український тенісист стоїть на боці представників ворожої країни, де має багато друзів та знайомих. Ба більше, дівчина Приходька родом із Росії. Після цього скандального інтерв'ю Олег зробив свою сторінку в інстаграмі приватною. Українець не бачить нічого поганого у тому, аби виступати у парі з російським колегою.

Також Приходько проти відсторонення Росії та Білорусі від Олімпійських ігор. Він зазначив, що таким рішенням світ руйнує мрію спортсменів із цих країн.

Гутцайт: І друзі не вбивають друзів

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт відповів на такі абсурдні заяви українського тенісиста. Президент НОК запросив Приходька у зруйнований окупантами Бахмут, що на Донеччині. Нагадаємо, що Бахмут є однією з найгарячіших місць повномасштабної війни.

Напевно, дехто втратив розуміння того, що відбувається в нашій країні. Він фактично весь рік перебуває на тренувальних зборах за кордоном. А тут щодня – запеклі бої. Потрібно просто на день приїхати в Україну: в Київ, у Бахмут, Харків… Тоді він і йому подібні швидко зрозуміють, що спорт не поза політикою. І друзі не вбивають друзів! Якби хтось із наших тенісистів сказав, що він не буде грати з росіянином, і покинув турнір, то Томасу Баху не було б чим апелювати. Зараз час для об’єднання, згуртованості й взаємопідтримки,

– відповів Гутцайт.

Відзначимо, що Вадим Маркович виступає проти виступу наших тенісистів на турнірах, де заявляються росіяни та білоруси. Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна вже відповіла на категоричну позицію президента НОК.