Хтось продовжує боронити Україну, а хтось їздить заробляти гроші на тенісних турнірах, – Гутцайт

Новий президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт продовжує підігрівати інтерес до матчів українських тенісистів із росіянами та білорусами. Він категорично проти таких виступів українців.

Міністр молоді та спорту розповів, як порушував питання гри українських тенісистів проти росіян та білорусів на Генасамблеї НОК. Вадим Гутцайт розкритикував дії Федерації тенісу України.

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Гутцайт: Якби наші захисники не вистояли, то України не було б, то під яким прапором ви б виступали?

Очільник НОК заявив, що отримав лист від Томаса Баха, у якому окремо наголошувалось, чому росіяни не можуть виступати на Олімпіаді, якщо вони спокійно грають проти українських тенісистів.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет намагається повернути російських та білоруських спортсменів до змагань та навіть до Олімпійських ігор, які у 2024 році відбудуться у Парижі.

Гутцайт заявив. що поки ЗСУ захищає Україну від ворога наші тенісисти заробляють гроші на турнірах разом із росіянами.

Хтось продовжує боронити Україну, а хтось їздить заробляти гроші на тенісних турнірах. На жаль, Федерація тенісу України не була присутня на нашій Генасамблеї. Представники цієї федерації через ЗМІ говорять, що їм не надали рекомендацій, як діяти в такій ситуації… Повномасштабна війна триває рік. Це потрібно зрозуміти самостійно. Те, що гинуть тисячі наших воїнів і цивільних, для вас не аргумент? Ви можете виступати на міжнародних змаганнях тільки завдяки Збройним силам України. Якби наші захисники не вистояли, то України не було б. Під яким прапором ви б виступали?,

– заявив Гутцайт.

Світоліна дипломатично відповідала на претензії очільника НОК

Раніше на подібні заяви Вадима Марковича відреагувала колишня перша ракетка України Еліна Світоліна. Та навела аргументи та дипломатично відповіла Гутцайту.

Світоліна зауважила, що зняття українських тенісистів із турнірів дасть зможу росіянами та білорусам спокійно продовжувати свої виступи. Також бронзова призерка Олімпіади-2020 нагадала очільнику НОК, що від 24 лютого 2022 року українські тенісисти висували вимоги до ATP та WTA, аби ті відсторонили від змагань представників ворожих країн, але ті вкотре показали свої проросійські позиції.

Еліна запевнила, що наші військові ніколи б не відступили із поля бою. Тому чому українські тенісисти повинні зніматись із турнірів, де беруть участь російські та білоруські суперники. Світоліна зізналась, що корт – її спортивний фронт, де вона може завдавати ворогу поразок.

Титулована тенісистка попросила Гутцайта звернутись із такими претензіями до федерацій інших видів спорту. Адже не виключено, що згодом і в інші види спорту повернуть росіян та білорусів. Таким прикладом є фехтування.

Раніше Світоліна заявляла, що далеко не усі українські тенісисти готові зніматись із поєдинків проти росіян. Говорила Еліна це з жалем, адже мова не йде проте, аби не повністю зніматись із турнірів, а просто з матчу проти росіян та білорусів.