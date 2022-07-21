Від російської агресії загинули 110 представників українського спорту, – Гутцайт
Джерело:"1+1"
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про спортсменів, які захищають країну від окупантів. На жаль, від російської агресії загинуло 110 українських атлетів.
Гутцайт: 22 людини перебувають у полоні
Дехто з представників спорту вирішив змінити свою діяльність після 24 лютого. Гутцайт розповів про людські втрати українського спорту під час війни.
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"Понад 3 000 наших спортсменів та тренерів зі зброєю в руках захищають Україну і всю Європу, а на волонтерському фронті понад 1100 представників українського спорту", – сказав Гутцайт.
Міністр наголосив, що від російської агресії загинуло 110 представників українського спорту.
На превеликий жаль, росіяни вбили 110 українських спортсменів і тренерів. Вони загинули на полі бою та від ворожих обстрілів. Є також поранені, а 22 людини перебувають у полоні,
– додав міністр молоді та спорту України.
Янголи спорту
- Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії. На сайт можна перейти за посиланням.
- Доки російські атлети продовжують виступати за те, щоб їх допустили до світового спорту, наші атлети змушені ризикувати власним життям.
- Також російські окупанти завдали значних збитків спортивній інфраструктурі України. Найбільше постраждали Донецька, Луганська та Чернігівська області. Більшість комплексів не підлягають відновленню.