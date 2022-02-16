Гучна сенсація: українка Ястремська здолала третю ракетку світу на турнірі в Дубаї

Українська тенісистка Даяна Ястремська у другому раунді турніру WTA 500 у Дубаї сенсаційно зупинила третю ракетку світу Барбору Крейчикову.

Даяна Ястремська – Барбора Крейчикова 6:3, 7:6

До слова Світоліна вилетіла в 1/8 фіналу турніру в ОАЕ

Матч тривав 1 годину 32 хвилини. Ястремська двічі подала навиліт, допустилася двох подвійних помилок та реалізувала 2 з 2 брейкпоінтів, повідомляє 24 канал.

У той же час Крейчикова 4 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних та реалізувала 1 з 5 брейкпоінтів.

У другій партії Даяна вела 5:3, проте не змогла подати на матч. На тайбрейку українка виконала чотири віннерси та заслужено пройшла до чвертьфіналу.

Перемога над Крейчиковою стала для Ястремською другою найбільшою у кар'єрі – у 2019-му Даяна на турнірі в Ухані вибила Кароліну Плішкову, яка на той момент у світовому рейтингу стояла на другій позиції.