Еліна Світоліна – Жіл Тайхманн 0:2 (6:7, 2:6)

Поєдинок Еліни Світоліної проти 35-ї ракетки світу тривав 1 годину 44 хвилини. Українка за підсумками двох сетів припинила боротьбу за трофей, пише 24 канал.

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У першій партії першій ракетці України вдалось нав'язати свою гру та перевести сет у тай-брейк, який вона повністю провалила. Тайхманн всуху розгромила Еліну – 0:7. За партією – 6:7.

Українка взяла перший гейм у другій партії, але швейцарка змогла швидко зрівняти рахунок та вийти уперед – 1:5. Хоча не можна сказати, що Світоліна легко віддала суперниці чотири розіграші поспіль.

Сьомий гейм залишився за українкою, але він став останнім для неї у матчі. Крапку у зустрічі поставила Тайхманн – 2:6.

Еліна Світоліна покинула престижний турнір у Дубаї. Українка закінчила змагання з однією перемогою над єгиптянкою Маяр Шеріф.