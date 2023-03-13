Поводився як бидло: грузинськи боєць UFC розповів про побитого росіянина

Мераб Двалішвілі декласував іменитого російського бійця Петра Яна. Грузинський спортсмен отримав велику армію вболівальників з України за принципову позицію щодо війни.

На минулих вихідних грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі переміг колишнього чемпіона промоушена у найлегшій вазі Петра Яна. Після бою Мераб засудив агресію Росію та вигукнув гасло "Слава Україні".

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Росіянин одержав по заслугах

Під час пресконференції грузинський боєць порівняв побитого росіянина з іншими чемпіонами UFC.

Макгрегор – приємна людина. Він сфотографувався зі мною та Алджамейном Стерлінгом, і він був милий з нами. Всі відомі бійці, чемпіони, яких я зустрічав, були скромні. А потім ти зустрічаєш Петра Яна… Я познайомився з Петром чотири роки тому, і він ще тоді поводився як бидло,

– розповів грузинський боєць.