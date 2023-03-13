Поводився як бидло: грузинськи боєць UFC розповів про побитого росіянина
Мераб Двалішвілі декласував іменитого російського бійця Петра Яна. Грузинський спортсмен отримав велику армію вболівальників з України за принципову позицію щодо війни.
На минулих вихідних грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі переміг колишнього чемпіона промоушена у найлегшій вазі Петра Яна. Після бою Мераб засудив агресію Росію та вигукнув гасло "Слава Україні".
Читайте також Приниження путініста: боєць з Луганщини прокричав "Росія" в Лас-Вегасі та був освистаний – відео
Росіянин одержав по заслугах
Під час пресконференції грузинський боєць порівняв побитого росіянина з іншими чемпіонами UFC.
Макгрегор – приємна людина. Він сфотографувався зі мною та Алджамейном Стерлінгом, і він був милий з нами. Всі відомі бійці, чемпіони, яких я зустрічав, були скромні. А потім ти зустрічаєш Петра Яна… Я познайомився з Петром чотири роки тому, і він ще тоді поводився як бидло,
– розповів грузинський боєць.
- Зазначимо, що для росіянина поразка одноголосним рішенням суддів стала першою у кар'єрі.
- Раніше він тричі програвав роздільним рішенням суддів, ще один – через застосування забороненого удару.
- На рахунку Мераба Двалішвілі 15 перемог в ММА, а також чотири поразки.