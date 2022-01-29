Група MOZGI і таємні гості з Європи: стали відомі деталі шоу Матчу зірок баскетбольної Суперліги

29 січня 2022 , 14:14
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Джерело:

Федерація баскетболу України

19 лютого в КИєві відбудеться Матч зірок української баскетбольної Суперліги. Традиційно для такого дійства, лише баскетбольним матчем свято не обійдеться.

Матч зірок української баскетбольної Суперліги відбудеться в Києві в Палаці спорту. Все розпочнеться о 14:00.

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Традиційним буде баскетбольний матч, в якому протистоятимуть одна одній дві команди: UKRAINE та LEGIONS. Також будуть вже традиційні баскетбольні конкурси.

Однак цього разу організатори пообіцяли й декілька особливостей у програмі заходу:  

  • 3D данк-контест від європейської команди,
  • феєричне світлове шоу,
  • виступ таємного гостя, який "останнім часом розриває український музичний простір своїми хітами",
  • концерт Потапа та гурту MOZGI.

Поки ж триває голосування за стартові п'ятірки на Матч зірок. Триватиме воно до 2 лютого. Віддати свій голос можна за посиланням.

 