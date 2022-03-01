Грьобаний руській мір, – Шовковський емоційно прокоментував вторгнення Росії
Джерело:інстаграм Олександра Шовковського
Українські спортсмени підтримують свою країну у нелегкій ситуації. Колишній футболіст збірної України Олександр Шовковський емоційно висловився про російську агресію.
Шовковський: Люди моляться і проклинають Росію
Колишній голкіпер Динамо прокоментував вторгнення російських військ в Україну. Колишній футболіст звернувся до всього "руського міра".
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Повний текст ексфутболіста (орфографія автора збережена)
6-й день повномасштабної війни з боку росії (орфографія автора збережена). 6-й день страждань нашого народу. Вже 6-й день, як вбивають мирне населення і зруйновуються наші міста і села. 6-й день жаху, болю і страждань.
Але. 6-й день єднання усієї нашої нації. 6-й день зростання ненависті до всього, що пов’язане з росією. 6-й день розуміння всього світу, що таке ви є.
Хочеться бути беземоційним. Хочеться бути толерантним. Хочеться просто бути. Жити, мріяти, любити, захоплюватися чимось, насолоджуватися життя і дарувати та отримувати радість.
А натомість люди моляться і проклинають росію і весь ваш грьобаний руській мір. Там, де ви торкаєтесь чогось – там завжди біль і сльози, як та чума на планеті, яку хочеться спалити і закопати, щоб і згадки не було жодної.
Ви прийшли нас визволяти, але вбиваєте дітей і матерів, синів і дочок та батьків. Ви руйнуєте наші міста і села, але ви не розумієте, що знищуєте самі себе. Ви хочете дарувати нам свободу, але забираєте життя. Свобода – це не те, що можна дати, це те, що забрати не можна.
Перемога все одно буде з нами, тому що Malum se ipsum devorat — зло пожирає саме себе. Горіти вам в пеклі. Слава Україні. Слава Нації. Слава ЗСУ. Слава українцям. Україна — понад усе.
Олександр Шовковський емоційно звернувся до росіян / Фото з інстаграму
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