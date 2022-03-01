Грьобаний руській мір, – Шовковський емоційно прокоментував вторгнення Росії

Українські спортсмени підтримують свою країну у нелегкій ситуації. Колишній футболіст збірної України Олександр Шовковський емоційно висловився про російську агресію.

Шовковський: Люди моляться і проклинають Росію

Колишній голкіпер Динамо прокоментував вторгнення російських військ в Україну. Колишній футболіст звернувся до всього "руського міра".

Читайте також На х*ю ми вертіли ваші плани і "операції", – Динамо звернулося до міністра Шойгу

Повний текст ексфутболіста (орфографія автора збережена)

6-й день повномасштабної війни з боку росії (орфографія автора збережена). 6-й день страждань нашого народу. Вже 6-й день, як вбивають мирне населення і зруйновуються наші міста і села. 6-й день жаху, болю і страждань.

Але. 6-й день єднання усієї нашої нації. 6-й день зростання ненависті до всього, що пов’язане з росією. 6-й день розуміння всього світу, що таке ви є.

Хочеться бути беземоційним. Хочеться бути толерантним. Хочеться просто бути. Жити, мріяти, любити, захоплюватися чимось, насолоджуватися життя і дарувати та отримувати радість.

А натомість люди моляться і проклинають росію і весь ваш грьобаний руській мір. Там, де ви торкаєтесь чогось – там завжди біль і сльози, як та чума на планеті, яку хочеться спалити і закопати, щоб і згадки не було жодної.

Ви прийшли нас визволяти, але вбиваєте дітей і матерів, синів і дочок та батьків. Ви руйнуєте наші міста і села, але ви не розумієте, що знищуєте самі себе. Ви хочете дарувати нам свободу, але забираєте життя. Свобода – це не те, що можна дати, це те, що забрати не можна.

Перемога все одно буде з нами, тому що Malum se ipsum devorat — зло пожирає саме себе. Горіти вам в пеклі. Слава Україні. Слава Нації. Слава ЗСУ. Слава українцям. Україна — понад усе.



Олександр Шовковський емоційно звернувся до росіян / Фото з інстаграму

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!