Офіційна сторінка столичного клубу ефектно відповіла військовому злочинцю та за сумісництвом міністру оборони Росії на його закиди про те, що окупанти збираються продовжити свій ганебний напад на Україну.

До слова Поки ти, Дзюба, с*ка, мовчиш, вбивають мирних людей України, – Миколенко до футболістів Росії

"На х** ми крутили ваші плани та "операції". Закінчимо війну на своїй землі за власним сценарієм! Україна – нація непокорених", – повідомило Динамо.

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