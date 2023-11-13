Тренер Чорноморця проігнорував пресконференцію через протест проти спірного суддівства

У неділю, 12 листопада, Чорноморець приймав Рух у рамках 14-го туру УПЛ-2023/2024. Команди на обох забили 5 голів, заробили вилучення, а матч знову запам'ятався спірними суддівськими рішеннями.

У першому таймі команди обмінялись голами. На швидкий м'яч від Пастуха Чорноморець нічим не відповів, але допоміг зрівняти рахунок у зустрічі захисник Руха Роман Дідик, який хотів головою скинути м'яч на голкіпера, але перекинув свого стража воріт.

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Судді винні у зірваній пресконференції?

У другому таймі було забити три голи (один із пенальті), а на 69-й хвилині одесити залишились ще й у меншості після вилучення флангового захисника Луки Гучека. На момент червоної картки рахунок у матчі був ще 2:1 на користь одеського клубу.

Якраз після цього львів'яни зрівнялись, а наприкінці зустрічі завдяки Плюмейна ще й повели у рахунку 2:3. Цей гол поставив крапку у поєдинку. Підопічні Віталія Пономарьова вирвали виїзну перемогу у Чорноморця та повезли до Львова чергові три бали.

Після поєдинку головні тренери обох клубів повинні були прийти на традиційне спілкування із пресою. Якщо наставник Руха поспілкувався із представниками ЗМІ, то коуч "моряків" Роман Григорчук проігнорував пресконференцію.

Замість нього ще перед початком пресконференцій у конференц-залі з'явився гендиректор Чорноморця Анатолій Мисюра, який не стримував емоцій у темі суддівства.

Згодом ще й пресаташе одеситів Сергій Мартинов сповістив журналістам, що пресконференція тренерів закінчена. Начебто це було рішенням керівництва Чорноморця.

Ймовірно, що Григорчук би наговорив багато емоційних речей на пресконференції щодо роботи суддів, тому у клубі вирішили публічно показати, що невдоволені роботою арбітрів у цьому поєдинку проти Руха та загалом у сезоні.

Тема спірного суддівства завжди була актуальною в УПЛ, але цього сезону-2023/2024, як ніколи набула найвищого рівня розголосу.