АЕК забрав Данченка на лікування: клуб надіслав за футболістом спеціальний літак – фото

Грецький клуб АЕК, якому належить контракт Олега Данченка, буде за власний кошт лікувати футболіста. Гравець вже прибув до Греції на обстеження.

Кандидат до збірної України Олег Данченко пережив зупинку серця на тренувальному зборі в Туреччині. Першу допомогу футболісту надали лікарі австрійської команди, які опинилися поруч.

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Стан футболіста покращився і він навіть побував на товариському матчі Зорі. Але Данченко потребує медичного обстеження, щоб визначити причину зупинки серця. Адже раніше 28-річний гравець не мав ніяких скарг на здоров'я.

Спеціальний літак для Данченка

У цій ситуації благородно вчинив АЕК, якому належать права на футболіста. Грецький клуб взяв на себе лікування футболіста і навіть надіслав за ним літак, зі спеціально обладнаним відділенням інтенсивної терапії та медичним персоналом.

Олег Данченко у літаку / фото Enwsi.gr

Відтепер Данченко буде перебувати у Медичному центрі в Греції, де він розпочне своє лікування з метою якнайшвидшого повернення у футбол. АЕК сподівається, що проблеми зі здоров'ям футболіста будуть вирішені і він повернеться до улюбленої гри.

, що Олег Данченко виступав за луганську Зорю на правах оренди. Фланговий захисник приєднався до команди у січні 2022 року. У першому колі чемпіонату України він зіграв 17 матчів, записавши у свій актив один асист.