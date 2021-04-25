Гречишкін забив гол Шахтарю, порвавши сітку воріт: відео

У матчі між Олександрією та Шахтарем господарі поля відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Під час удару м'яч порвав сітку воріт.

Наприкінці першого тайму Олександрія отримала право на пенальті. Але для цього довелося переглядати VAR – арбітр не зміг одразу визначити, чи влучив м'яч в руку Тете. Після перегляду, арбітр таки призначив пенальті.

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До м'яча підійшов Гречишкін. Йому у лінії воріт протистояв Трубін. Гречишкін пробив у лівий від себе кут воріт, у той час як голкіпер стрибнув у протилежний.

Удар Гречишкіна не був надзвичайно потужний. Але сітка воріт з ним не впоралася – тож м'яч її порвав та вилетів з воріт.

Відео голу Гречишкіна