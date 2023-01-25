Покарання ще не вичерпались: низці гравців Ювентуса загрожує дискваліфікація

Туринський Ювентус продовує споживати гіркі плоди своїй фінансових махінацій. Тепер покарання зачеплять не тільки клуб, а й гравців індивідуально.

Певним гравцям "старої синьйори" загрожує місячна дискваліфікація. Також під санкції можуть потрапити футболісти, які вже покинули туринський колектив.

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Чергове покарання

Ювентус звинувачують у завищені трансферної вартості гравців, занижені даних про витрати на співробітників та приховування справжнього розміру зарплати футболістів. Федерація футболу Італії проводить розслідування щодо "фінансових маневрів Ювентуса".

Згідно Кодексу спортивного правосуддя, гравці, які отримали від клуба компенсацію або винагороду з порушеннями правил федерації, можуть бути дискваліфіковані на один футбольний місяць. Увага Федерації прикута до відстрочення виплати заробітньої плати 16-ти гравцям, які підписали про це договір зі "старою синьйорою". Серед них чинні та колишні футболісти туринців.

Гравці, який загрожує дискваліфікація

Чинні футболісти Ювентуса: Войцех Щесни, Адріен Рабйо, Леонардо Бонуччі, Хуан Куадрадо, Вестон МакКені.

Колишні гравці туринців: Пауло Дібала (Рома), Артур (Ліверпуль), Федеріко Бернардескі (Торонто).

Нагадаємо, що Ювентус уже позбавили 15-ти очок у Серії А, опустивши клуб на 10-е місце турнірної таблиці. Також "старій синьйорі" загрожує дискваліфікація з єврокубків. Та Ювентус все ж плекає надії повернутись на вершину італійського футболу та бажає запросити екстренера Шахтаря на посаду головного тренера.