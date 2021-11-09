Збірна Німеччини з футболу зазнала чималих втрат перед заключними матчами відбору на чемпіонат світу. Тренерський штаб не зможе розраховувати одразу на п'ятьох футболістів через короновірус.

В понеділок, 8 листопада, футболісти збірної Німеччини зібралися разом. Перед зборами команди гравці пройшли тестування на коронавірус. Позитивний тест виявився в захисника Баварії Нікласа Зюле. При цьому що футболіст був вакцинований і в нього не було жодних симптомів.

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У медичному департаменті вирішили його одразу ізолювати. На карантин відправили ще чотирьох футболістів Баварії через це – їх віднесли до категорії близьких контактів. Це Карім Адейемі, Серж Гнабрі, Йозуа Кімміх та Джамал Мусіала. При цьому що у них були негативні результати тесту на коронавірус. Усіх гравців відправили на самоізоляцію додому.

Нещодавно позитивний тест на коронавірус здав головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн . Через це він пропустив матч команди в Лізі чемпіонів проти Бенфіки в Португалії. Окрім того,, хоч і виступав активно за вакцинацію, самТому кожні три дні змушений здавати ПЛР-тест.

Разом з тим, команда зазнала втрат і через інші ушкодження – за "Die Mannschaft" не зіграють Флоріан Вірц та Ніко Шлоттербек.

Замість них до збірної Німеччини викликали трьох інших футболістів. Це Рідле Баку і Максиміліан Арнольд з Вольфсбурга та Кевін Фолланд з Монако. Перед тим до збірної викликали захисника Джонатана Та.

Збірна Німеччини вже гарантувала собі місце на чемпіонаті світу, достроково перемігши у своїй групі. Тож два матчі відбору, які команда проведе в листопаді, не будуть мати для німців турнірного значення. 11 листопада Німеччина зіграє проти Ліхтенштейна вдома. А 14 листопада на виїзді протистоятиме збірній Вірменії.