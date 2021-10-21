Нагельсманн здав позитивний тест

У день матчу Бенфіка – Баварія стало відомо, що Нагельсманна не буде на лаві запасних. Повідомлялося, що фахівець пропускає гру через нездужання.

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У четвер, 21 жовтня, Баварія повідомила, що в Нагельсманна коронавірус. У тренера виявили COVID-19 попри те, що Нагельсманн пройшов повний курс вакцинації

Баварія проінформувала, що тренер повернеться у Мюнхен окремо від команди та піде на самоізоляцію.

"Нагельсманн здав позитивний тест на коронавірус попри повну вакцинацію. Він полетить назад у Мюнхен окремо від команди, після чого самоізолюється", – повідомили у Баварії.

Нагельсманн у Баварії: головне

34-річний Нагельсманн очолив Баварію влітку 2021 року. За даними ЗМІ, мюнхенський клуб заплатив за перехід тренера з РБ Лейпциг близько 20 мільйонів євро.

На чолі Баварії фахівець провів 12 матчів у всіх турнірах (10 перемог, 1 нічия та 1 поразка).

У Лізі чемпіонів Баварія виграла три стартові матчі із загальним рахунком 12:0. Чемпіони Німеччини розгромили Барселону (3:0), Динамо (5:0) та Бенфіку (4:0).