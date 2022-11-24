Гравці збірної Франції заплатять за переліт сімей помічників Дешама до Катару

Футболісти французької збірної докладуть фінансових зусиль, щоб допомогти співробітникам перевезти свої сім'ї до Катару. У такий спосіб гравці допоможуть персоналу подолати труднощі, пов'язані з перельотом.

Так, квитки з Парижу до Катару є дуже дорогими – близько 2 тисяч євро за особу. Тож гравці збірної Франції заплатять за переліт членів сімей тренерського штабу зі своєї кишені.

До речі Без валідолу не обійшлося: чемпіони світу здобули вольову перемогу над Австралією – відео

Гравці збірної Франції оплатять переліт сімей персоналу

Раніше повідомлялося, що французька федерація футболу (FFF) вирішила не оплачувати переліт сімей помічників Дідьє Дешама саме через високу вартість квитків.

Федерація аргументувала своє рішення бажанням скоротити витрати. Таку політику було запроваджено ще у 2021 році через пандемію COVID-19 і з того часу вона не переглядалася.

Футболісти французької збірної оплатять квитки сім'ям наступних співробітників:

медичного персоналу;

стюардів;

відеоаналітиків;

цифрових ЗМІ.

Франція на ЧС-2022

У матчі першого туру групового раунду чемпіонату світу з футболу збірна Франції зустрічалася з командою Австралії. Чинні чемпіони світу приїхали до Катару в статусі одного з головних фаворитів турніру. Втім, травми провідних футболістів збірної Франції додавали головного болю Дідьє Дешаму.

У першому матчі французи наколотили у ворота противника чотири голи, хоча першими нулі на табло розмочили якраз австралійці. Водночас у французькі ворота м'яч влетів лише одного разу. Автором одного із чотирьох голів Франції став Кіліан Мбаппе. Крім того, 23-річний зірковий нападник ПСЖ став в один ряд із легендарним бразильцем Пеле.

Так, французький форвард забив вже на другому для себе чемпіонаті світу до свого 24-річчя. Пеле започаткував це гольове досягнення, після чого його повторили лише два футболісти – Тостао та Майкл Оуен.

Нагадаємо, що на Мундіалі у 2018 році Мбаппе за 8 зіграних поєдинків наколотив 5 голів та зробив 2 асисти.

Після першого туру команда Дешама очолює групу "D". Туніс та Данія, які розписали нульову мирову, посідають друге та третє місця відповідно. Австралія з нулем замикає групу.

У наступному матчі французи зіграють проти Данії. Початок зустрічі 26 листопада о 18:00.