Хаос у Вересі: тренер пропустив тренування, двоє лідерів влаштували бійку – ЗМІ

Команда з Рівного переживає непрості часи через погані результати. У ЗМІ з'явилась інформація про серйозну сутичку між двома гравцями під час заняття.

Рівненський Верес провалюється у другій частині сезону УПЛ. Минулий рік "червоно-чорні" завершили в середині турнірної таблиці, але у чотирьох матчах цього року взяли лише один бал.

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Схоже, що негативні результати зіпсували атмосферу у команді. Багато ЗМІ подейкують, що керівництво клубу роздумує над звільненням наставника Юрія Вірта.

Видання "Спортивка" повідомило. що коуч пропустив останнє тренування Вереса. За інформацією ресурсу, тренер був відсутній через застуду. Ба більше, на цьому занятті стався серйозний конфлікт.

За повідомленням того ж ЗМІ, двоє лідерів клубу Віталій Дахновський та Геннадій Пасіч влаштували бійку. Пишуть про серйозний конфлікт між гравцями, причини якого невідомі.

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Наразі за 11 турів до фінішу сезону Верес йде у зоні перехідних матчів на 14 місці, випереджаючи зону вильоту лише на один бал. Правда, і до рятівної зони всього одне очок. При цьому рівненці ще не грали у другому колі ані з Шахтарем, ані з Динамо, ані з Зорею.