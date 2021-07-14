Чому бив 19-річний Сака: гравці Англії розлючені рішенням тренера у фіналі Євро-2020

Збірна Англії впустила з рук трофей Євро-2020. Італія переграла суперника у серії післяматчевих пенальті, яка стала справжнім жахом для команди Гарета Саутгейта.

Гнів лідерів збірної Англії

Доволі дивне рішення прийняв головний наставник Англії Гарет Саутгейт. Він довірив пробивати пенальті молодим футболістам, за спинами яких ще немає тої впевненості, що у лідерів команди.

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Відразу кількох футболістів збірної шокувало рішення спеціаліста призначити на пробиття вирішального пенальті Букайо Саку, якому лише 19 років.

У складі команди були більш досвідчені гравці, але Саутгейт зробив вибір на користь молодості та таланту, але прогадав. Сака не зміг переграти Доннаруму.

Нагадаємо, що фінал Євро-2020 закінчився серією післяматчевих пенальті, де точнішими були італійці. Досвідчені Гаррі Кейн та Гаррі Магвайр впевнено реалізували свої удари, а далі на футбольному полі відбулось щось жахливе для англійців.

Відразу три удари "трьох левів" не влетіли у сітку воріт Італії. Маркус Рашфорд влучив у стійку, а півзахисники Джейдон Санчо і Букайо Сака не змогли переграти голкіпера Джанлуїджі Доннаруму.

Як футболісти били пенальті у фіналі Євро-2020: відео