І це не Мудрик: гравець збірної України опинився у десятці найшвидших футболістів АПЛ

В Англійській Прем'єр-лізі зіграно вже 23 з 38 турів чемпіонату. За їх підсумками було опубліковано список найшвидших гравців сезону.

Місце у десятці найспритніших знайшлося й представнику України. Але, що здивувало, ним став не вінгер Челсі Михайло Мудрик, який славиться цією якістю та зазвичай фігурував у таких списках.

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Несподіваний показник для українця

До рейтингу спринтерів потрапив захисник Борнмута Ілля Забарний. Він в одному з матчів зміг розвинути швидкість 36.6 кілометри за годину – це восьмий показник у лізі.

Перше ж місце несподівано утримує ще один кремезний центрбек. Захисник Тоттенхема Мікі ван де Вен – єдиний футболіст, який перетнув позначку у 37 кілометрів за годину. У трійку також потрапили форвард Лутона Чідозі Огбене та вінгер Вулверхемптона Педру Нету.



Забарний потрапив у топ-10 найшвидших гравців АПЛ-2023/2024 / фото з соцмереж BBC Sport

. Ілля Забарний також є володарем унікального досягнення у складі Борнмута. Він єдиний гравець "вишень", хто провів кожну хвилину ігрового часу в АПЛ-2023/2024.

Зазначимо, що наступний матч Борнмут зіграє 10 лютого на виїзді проти Фулхема, стартовий свисток пролунає о 17:00. Наразі команда Забарного посідає 12-те місце в турнірній таблиці.