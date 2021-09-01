Гравець збірної України перейшов в новий клуб під час матчу "синьо-жовтих" проти Казахстану

Футболіст Ігор Харатін офіційно перейшов в польську Легію. Півзахисник підписав контракт на три роки. Заради цього переходу йому навіть довелося пропустити матч збірної України.

Ігор Харатін отримав виклик до збірної України на вересневі матчі. І прибув з командою до Казахстану. Однак вже по прибутті до Нур-Султана дізнався, що угорський Ференцварош продав його в інший клуб – польську Легію. Харатін був змушений просити наставника відпустити його для залагодження нюансів нової клубної угоди.

Тож коли 1 вересня збірна України грала проти Казахстану матч відбору на чемпіонат світу 2022 року, Харатін підписував контракт з новим клубом.

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Сума трансферу не повідомляється. Відомо лише те, що Харатін підписав контракт на три роки – до червня 2024 року. У варшавському клубі він буде виступати під номером "14".

Харатін до збірної України знову приєднається 2 вересня вже в Києві. 4 вересня тут "синьо-жовті" зіграють проти Франції.