Гравець збірної України назвав львів'ян нацистами, бомжами та "попустив" українську мову

Гравець збірної України з настільного тенісу Олексій Рибка вляпався у гучний скандал. Спортсмен назвав винних у війни між Україною та Росією.

Йому треба показати напрямок "русского корабля"

Схоже, що 31-річний український тенісист вирішив "поставити хрест"на своїй кар'єрі у рідній країні. Олексій Рибка заявив, що ніколи не любив Західну Україну, а 80% жителів Львова є нацистами. Тенісист додав, що львів'яни – бомжі, які втікають за кордон, щоб заробити кошти.

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Рибка впевнений, якби російські війська одразу висадились у Львові, то усієї війни б вже не було. Також Олексій підійняв мовне питання, адже Львів завжди славився українською мовою. Тенісист думає, що у Львові зневажливо ставляться до людей, які розмовляють мовою ворога.

Свій потік безглуздих думок спортсмен викладав російською мовою. А виправдовувався Рибка вже українською мовою.

Цікаво, що 31-річний киянин ще й деякий час тренувався у Львівській області. Якщо ж так там погано, то навіщо було погоджувати на збір у цій області.

У федерації настільного тенісу України вже відреагували на скандальну поведінку Рибки. ФНТУ передало на розгляд питання на дисциплінарний комітет.

Повний текст із публікації з фейсбуку ФНТУ

Відповідно до запитів від українських спортсменів стосовно поведінки тенісиста Олексія Рибки, ФНТУ прийняло рішення передати розгляд питання на дисциплінарний комітет, за роботу якого відповідає В.І. Король. Просимо всіх, хто має свою інформацію з цього приводу, надсилати її на адресу Федерації настільного тенісу України.