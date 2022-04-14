Ему нужно показать направление "русского корабля"

Похоже, что 31-летний украинский теннисист решил поставить крест на своей карьере в родной стране. Алексей Рыбка заявил, что никогда не любил Западную Украину, а 80% жителей Львова являются нацистами. Теннисист добавил, что львовяне – бомжи, которые убегают за границу, чтобы заработать деньги.

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Рыбка уверен, если бы русские войска сразу высадились во Львове, то всей войны уже не было бы. также Алексей поднял языковой вопрос, ведь Львов всегда славится на украинском языке. Теннисист думает, что во Львове пренебрежительно относятся к людям, говорящим на враге.

Свой поток бессмысленных мыслей спортсмен преподавал на русском языке. А оправдывался Рыбка уже на украинском языке.

Интересно, что 31-летний киевлянин еще некоторое время тренировался во Львовской области. Если так там плохо, то зачем было согласовывать на сбор в этой области.

В федерации настольного тенниса уже отреагировали на скандальное поведение Рыбки. ФНТУ передало на рассмотрение вопрос на дисциплинарный комитет.

Полный текст из публикации по фейсбуку ФНТУ

Согласно запросам от украинских спортсменов о поведении теннисиста Алексея Рыбки, ФНТУ приняло решение передать рассмотрение вопроса на дисциплинарный комитет, за работу которого отвечает В.И. Король. Просим всех, кто имеет свою информацию на этот счет, присылать ее в адрес Федерации настольного тенниса Украины.