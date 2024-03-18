Найбожевільніший гол року: У МЛС футболіст забив м'яч з 60 метрів завдяки пориву вітру – відео

У МЛС закінчився черговий тур регулярного чемпіонату. Найбільш видовищним матчем стала зустріч Чикаго Файр та Клуб де Фут Монреаль на стадіоні "Солджер Філд".

Господарі поля здобули перемогу з рахунком 4:3. Вони видали шалений камбек, поступаючись до 83-ї хвилини гостям у 2 м'ячі, пише 24 Канал.

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Стихія зіграла вирішальну роль

І без того видовищний матч отримав вишеньку на торті на останніх секундах зустрічі. Вже за рахунку 3:3 футболіст збірної США Келлін Акоста забив м'яч, який увійде в різноманітні добірки як курйозних, так і красивих голів.

На 99-й хвилині півзахисник отримав пас від воротаря та виконав закидання зі своєї половини поля на партнерів, здійснюючи останню спробу вирвати перемогу. Проте у справу втрутився сильний вітер – за неймовірною траєкторією м'яч віднесло у бік воріт Клуб де Фут Монреаль, і з цим нічого не зміг вдіяти голкіпер гостей. Він до останнього намагався врятувати ситуацію, але стихія в цей вечір була на стороні господарів.

Шалений гол у матчі Чикаго Файр – Клуб де Фут Монреаль: дивіться відео

. Цей гол дозволив господарям здобути першу перемогу в сезоні після чотирьох зіграних турів. Наразі вони посідають десяте місце у турнірній таблиці Східної конференції. Гості ж зазнали першої поразки та розташувалися на четвертій сходинці.